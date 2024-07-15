ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси получил повреждение в первом тайме финала Копа-2024 Аргентина — Колумбия

Месси получил повреждение в первом тайме финала Копа-2024 Аргентина — Колумбия
Комментарии

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
2-й тайм
0 : 0
Колумбия

В конце первого тайма встречи повреждение получил 37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который в штрафной площади национальной команды Колумбии столкнулся на скорости с защитником Сантьяго Ариасом и по инерции врезался в рекламный бортик.

Фото: Скрин телетрансляции

Фото: Скрин телетрансляции

После оказания медицинской помощи Месси продолжил игру.

По итогам первого тайма счёт в финальной встрече Копа Америка — 2024 Аргентина — Колумбия не открыт — 0:0. Матч начался с задержкой на 1 час 20 минут из-за давки и беспорядков в результате попыток болельщиков без билетов прорваться на стадион.

Календарь Копа Америка - 2024
Сетка плей-офф Копа Америка - 2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android