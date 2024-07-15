Месси получил повреждение в первом тайме финала Копа-2024 Аргентина — Колумбия

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

В конце первого тайма встречи повреждение получил 37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который в штрафной площади национальной команды Колумбии столкнулся на скорости с защитником Сантьяго Ариасом и по инерции врезался в рекламный бортик.

Фото: Скрин телетрансляции

Фото: Скрин телетрансляции

После оказания медицинской помощи Месси продолжил игру.

По итогам первого тайма счёт в финальной встрече Копа Америка — 2024 Аргентина — Колумбия не открыт — 0:0. Матч начался с задержкой на 1 час 20 минут из-за давки и беспорядков в результате попыток болельщиков без билетов прорваться на стадион.