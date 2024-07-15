Автор гола в финале Евро Коул Палмер отреагировал на поражение своей сборной

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер оценил поражение своей команды от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Испания блистала на протяжении всего турнира – каждый увидел, на что она способна, так что поздравляю.

Мы дошли ещё до одного финала – есть что позитивного вынести из него. Но всем хотелось сделать следующий шаг вперёд, и мы разочарованы от того, что не сделали», – приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник национальной команды Англии Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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