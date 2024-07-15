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Автор гола в финале Евро Коул Палмер отреагировал на поражение своей сборной

Автор гола в финале Евро Коул Палмер отреагировал на поражение своей сборной
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Полузащитник сборной Англии Коул Палмер оценил поражение своей команды от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Испания блистала на протяжении всего турнира – каждый увидел, на что она способна, так что поздравляю.

Мы дошли ещё до одного финала – есть что позитивного вынести из него. Но всем хотелось сделать следующий шаг вперёд, и мы разочарованы от того, что не сделали», – приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник национальной команды Англии Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Сетка плей-офф Евро-2024

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