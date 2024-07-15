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Болельщики пробираются на финал Кубка Америки через вентиляцию — видео

Болельщики пробираются на финал Кубка Америки через вентиляцию — видео
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В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Копа Америка — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Доп. время
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

Игра началась с задержкой на 1 час 20 минут из-за давки и беспорядков в результате попыток любителей футбола без билетов прорваться на стадион. В частности, некоторые болельщики попытались проникнуть на финал Кубка Америки — 2024 через систему вентиляции стадиона «Хард Рок».

После первого тайма счёт в матче Аргентина — Колумбия не открыт — 0:0. Незадолго до перерыва повреждение получил 37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который в штрафной площади колумбийцев столкнулся на скорости с защитником Сантьяго Ариасом и по инерции врезался в рекламный бортик.

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