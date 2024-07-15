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Шакира выступила в перерыве финала Кубка Америки

Шакира выступила в перерыве финала Кубка Америки
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В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. На данный момент в игре перерыв — счёт пока не открыт, 0:0.

В перерыве выступила знаменитая колумбийская певица Шакира. Она исполнила несколько своих песен. Объявил о выходе певицы популярный анонсер Майкл Баффер в привычной для него манере.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Стоит отметить, что из-за выступления артистки перерыв между таймами затянулся и продлился более 15-ти минут. О подобном развитии событий сообщалось ещё перед матчем. Данный факт вызвал массовые споры и недопонимания футбольных фанатов.

Матч начался с задержкой на 1 час 20 минут из-за давки и беспорядков в результате попыток болельщиков без билетов прорваться на стадион.

Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024

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