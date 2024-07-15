Мама полузащитника Аргентины Алексиса Мак Аллистера раскритиковала организаторов Копы-2024

В эти минуты в США проходит финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. После первого тайма счёт матча 0:0.

Мама полузащитника сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера рассказала TyC Sports, что её сыну пришлось выйти из раздевалки и прийти помочь семье попасть на стадион. Женщина назвала отношение организаторов к болельщикам бесчеловечным.

На стадионе «Хард Рок» в Майами, где проходит решающая встреча, сообщается о давке. Болельщики прорываются на стадион без билетов. В результате давки на стадионе есть задержанные и пострадавшие. Известно как минимум о 12 задержанных и не меньше семи человек обратились за медицинской помощью.

Сборная Аргентины является действующим победителем Копы. В финале 2021 года команда обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0.

Давка и беспорядки перед финалом Копы-2024