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Де ла Фуэнте вошёл в топ-3 тренеров-победителей Евро по возрасту, двое из них — испанцы

Де ла Фуэнте вошёл в топ-3 тренеров-победителей Евро по возрасту, двое из них — испанцы
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14 июля на поле «Олимпиаштадиона» в столице Германии Берлине завершился финальный матч Евро-2024 между национальными командами Испании и Англии. Победу со счётом 2:1 одержала сборная Испании, которая стала чемпионом Европы.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

Главный тренер «ла фурия роха» Луис де ла Фуэнте выиграл континентальное первенство в возрасте 63 лет и 23 дней. Тем самым испанский специалист вошёл в тройку самых возрастных тренеров — победителей чемпионата Европы, сообщает Squawka.

Де ла Фуэнте уступил только соотечественнику Луису Арагонесу, также выигравшему Евро со сборной Испании в 2008 году в возрасте 69 лет и 337 дней, и немцу Отто Рехагелю, ставшему чемпионом Европы в 2004 году во главе сборной Греции в возрасте 65 лет и 330 дней.

Турнирная сетка Евро-2024
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