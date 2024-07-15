Де ла Фуэнте вошёл в топ-3 тренеров-победителей Евро по возрасту, двое из них — испанцы

14 июля на поле «Олимпиаштадиона» в столице Германии Берлине завершился финальный матч Евро-2024 между национальными командами Испании и Англии. Победу со счётом 2:1 одержала сборная Испании, которая стала чемпионом Европы.

Главный тренер «ла фурия роха» Луис де ла Фуэнте выиграл континентальное первенство в возрасте 63 лет и 23 дней. Тем самым испанский специалист вошёл в тройку самых возрастных тренеров — победителей чемпионата Европы, сообщает Squawka.

Де ла Фуэнте уступил только соотечественнику Луису Арагонесу, также выигравшему Евро со сборной Испании в 2008 году в возрасте 69 лет и 337 дней, и немцу Отто Рехагелю, ставшему чемпионом Европы в 2004 году во главе сборной Греции в возрасте 65 лет и 330 дней.