Лионель Месси заменён из-за травмы в финале Копа Америка — 2024

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Кубка Америки — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии.

37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменён на 65-й минуте игры при счёте 0:0 после травмы, полученной в игровом стыке в середине поля с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом. Ранее в конце первого тайма встречи Месси получил повреждение, столкнувшись на скорости в штрафной площади колумбийцев с защитником Сантьяго Ариасом и по инерции врезавшись в рекламный бортик, но смог продолжить игру после оказания медицинской помощи.

Матч Аргентина — Колумбия начался с задержкой на 1 час 20 минут из-за давки и беспорядков в результате попыток болельщиков без билетов прорваться на стадион.