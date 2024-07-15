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Лионель Месси заменён из-за травмы в финале Копа Америка — 2024

Лионель Месси заменён из-за травмы в финале Копа Америка — 2024
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В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Кубка Америки — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Доп. время
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменён на 65-й минуте игры при счёте 0:0 после травмы, полученной в игровом стыке в середине поля с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом. Ранее в конце первого тайма встречи Месси получил повреждение, столкнувшись на скорости в штрафной площади колумбийцев с защитником Сантьяго Ариасом и по инерции врезавшись в рекламный бортик, но смог продолжить игру после оказания медицинской помощи.

Матч Аргентина — Колумбия начался с задержкой на 1 час 20 минут из-за давки и беспорядков в результате попыток болельщиков без билетов прорваться на стадион.

Сетка плей-офф Копа Америка - 2024
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