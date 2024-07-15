Лионель Месси расплакался после вынужденной замены по ходу финала Копы

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. 37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменён на 65-й минуте игры после повреждения, полученного в стыке с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом.

Уходя на скамейку запасных аргентинский футболист не сумел сдержать эмоций и расплакался.

Фото: Скрин с трансляции

Напомним, у Месси возникли проблемы со здоровьем ещё по ходу первого тайма, в конце которого Лионель в штрафной площади национальной команды Колумбии столкнулся на скорости с защитником Сантьяго Ариасом и по инерции врезался в рекламный бортик. Однако после этого инцидента капитан аргентинской команды смог продолжить встречу.

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