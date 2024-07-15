Вадим Евсеев — о Максиме Глушенкове: «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола

Бывший тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался об игре нападающего Максима Глушенкова в Суперкубке России с «Краснодаром» (4:2). 24-летний футболист отметился дублем.

«Не показалось ли мне, что Глушенков будто играет в «Зените» несколько сезонов? Нет, такого ощущения у меня нет. Просто «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола, Глушенкову легко встроиться в состав «Зенита». Вот у вас и сложилось ощущение, что он в команде не первый год.

Глушенков умеет играть на пространстве за счёт скорости и техники, но и в позиционной атаке благодаря своему мастерству он может приносить пользу», — приводит слова Евсеева Metaratings.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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