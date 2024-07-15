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Аргентина – Колумбия: основное время завершилось ничьей, матч перешёл в овертайм

В эти минуты на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) проходит финал Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Колумбии. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэл Клаус из Бразилии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Основное время матча завершилось без забитых голов – 0:0. Встреча перешла в дополнительное время.

На 66 минуте матча был заменён нападающий Аргентины Лионель Месси. Причиной стала травма полученная по ходу матча. 37-летний футболист не мог сдержать слёз уходя с поля.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

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