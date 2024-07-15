«Он сыт по горло». Линекер допустил отставку Саутгейта с поста главного тренера сборной

Футбольный эксперт Гари Линекер допустил уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии. На Евро-2024 британцы дошли до финала, где уступили Испании (1:2).

«Полагаю, Саутгейт сыт по горло. Это тяжёлая, изнурительная работа», – приводит слова Линекера Goal.com.

Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд. Также сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала чемпионата Европы подряд. В финальном матче турнира 2021 года сборная Англии проиграла национальной команде Италии.

Напомним, после окончания финальной встречи Саутгейт при ответе на вопрос журналиста о своём будущем заявил, что ему необходимо время и сейчас не подходящий момент для принятия каких-то решений.

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