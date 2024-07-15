Корнеев: Глушенков может спокойно конкурировать с Клаудиньо и точно не хуже бразильца

Бывший нападающий ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил уровень игры Максима Глушенкова в «Зените».

13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Глушенков отметился двумя забитыми мячами.

«До этого я говорил, что это единственный игрок, который приобретается в основу, на первое место в составе. Он может спокойно конкурировать с Клаудиньо и точно не хуже бразильца.

Максим способен забивать и креативить. Это игрок, который в любой момент может принести пользу «Зениту», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2023/2024 Глушенков сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Самые титулованные футбольные клубы России