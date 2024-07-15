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Корнеев: Глушенков может спокойно конкурировать с Клаудиньо и точно не хуже бразильца

Корнеев: Глушенков может спокойно конкурировать с Клаудиньо и точно не хуже бразильца
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Бывший нападающий ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев оценил уровень игры Максима Глушенкова в «Зените».

13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России со счётом 4:2. Глушенков отметился двумя забитыми мячами.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«До этого я говорил, что это единственный игрок, который приобретается в основу, на первое место в составе. Он может спокойно конкурировать с Клаудиньо и точно не хуже бразильца.

Максим способен забивать и креативить. Это игрок, который в любой момент может принести пользу «Зениту», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В сезоне-2023/2024 Глушенков сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу.

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