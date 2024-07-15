«Золотой мяч» Родри подтверждён». Вертонген — о признании испанца лучшим игроком Евро-2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

37-летний защитник Ян Вертонген, завершивший карьеру в сборной Бельгии после вылета своей национальной команды с чемпионата Европы — 2024, высказался об игре испанского полузащитника Родри, который по итогам финала турнира был признан лучшим игроком Евро.

«Золотой мяч» Родри подтвержден», – написал защитник на своей страничке в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, последним испанцем, который выигрывал «Золотой мяч», был Луис Суарес в 1960 году.

Отметим, на турнире Родри провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков