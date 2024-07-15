Сборная Испании стала лучшей командой Евро-2024 по 14 статистическим показателям

Сборная Испании стала чемпионом Европы — 2024. В финальном матче Евро-2024 в Германии, который прошёл на берлинском «Олимпиаштадионе», испанцы обыграли со счётом 2:1 национальную команду Англии.

Сборная Испании стала лучшей командой чемпионата Европы — 2024 по 14 показателям футбольной статистики, сообщает статистический оператор РУСТАТ. «Ла фурия роха» превзошла всех остальных участников по числу выигранных матчей (семь), количеству забитых мячей (15), количеству голевых моментов (58), числу ударов по воротам и ударов в створ ворот (118 и 45 соответственно), показателю ожидаемых голов xG (14,05).

Также испанцы были лучшими на турнире в таких статистических показателях, как количество входов в финальную треть (359), количество ключевых передач (31), количество точных навесов (34), количество точных прогрессивных передач (557), количество точных передач в штрафную (112), количество удачных отборов (94), перехватов (315) и подборов (350).