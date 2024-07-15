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Появилось фото травмированной ноги Месси. Голеностоп Лионеля сильно опух

Появилось фото травмированной ноги Месси. Голеностоп Лионеля сильно опух
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В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. 37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменён на 65-й минуте игры после повреждения, полученного в стыке с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом.

Спустя некоторое время в сети появилось фото травмированной ноги Месси. На кадре видно, что у аргентинца сильно опух голеностоп.

Фото: Соцсети

Основное время матча завершилось без забитых голов – 0:0. Встреча перешла в дополнительное время.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

Ранее Мессии сообщил, что этот Кубок Америки будет последним в его карьере.

Лионель Месси сыграл в теннис

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