Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном требле «Зенита» в сезоне-2024/2025

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о возможном требле в новом сезоне-2024/2025.

13 июля сине-бело-голубые победили «Краснодар» в Суперкубке России со счётом 4:2.

«Будет ли требл в новом сезоне? Я не экстрасенс, но думаю, что мы способны на это. Начало положено. Будем стараться делать все для этого. Надеюсь, получится.

Против «Краснодара» мы хорошо играли, за такой небольшой период времени сыгрались, было много креатива. Говорят, что обеспечим досрочное чемпионство? Ну, мы всегда до этого заранее становились чемпионами, просто в последний год получилось иначе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В минувшем сезоне-2023/2024 «Зенит» выиграл все три внутренних трофея: Суперкубок, чемпионат и Кубок России.

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