Лионель Месси завершил Кубок Америки с 1+1 по системе «гол+пас»

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) проходит финальный матч Кубка Америки — 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. 37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменён на 65-й минуте игры после повреждения, полученного в стыке с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом.

Таким образом аргентинская звезда футбола завершил Кубок Америки с одним голом и одной результативной передачей. Месси провёл на турнире пять матчей. Забитым голом Лионель отметился в полуфинальной встречи с Канадой (2:0), а результативный пас отдал на Лаутаро Мартинеса также в матче с канадцами, однако та встреча прошла в рамках первого тура группового этапа Копы.

Ранее Мессии сообщил, что этот Кубок Америки будет последним в его карьере.

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