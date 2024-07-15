Дьяков: до старта сезона РПЛ соперники «Зенита» — «Динамо» и «Спартак»

Экс-защитник «Спартака-2», «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, какие клубы видит в числе конкурентов петербургского «Зенита» в предстоящем сезоне РПЛ.

«Краснодар», конечно, зенитовцам не соперник. Не жду от чёрно-зелёных какого-то фееричного старта в сезоне. Хотя, когда повозвращаются какие-то сборники или кого-то успеют подписать – могут расклады немного поменяться. Но я всё равно не верю в удачный хороший старт для «Краснодара».

«Зенит» же очень по сегодняшней игре (матчу за Суперкубок России — прим. «Чемпионата») прилично выглядел. Как будет в сезоне? Скорее всего, будет также. По первым турам (3-5 матчей) уже будет видно и понятно, кто конкурент петербуржцев. Но вот если до старта сезона, то это, наверное «Динамо» и «Спартак». У красно-белых новый наставник, посмотрим, что он покажет», — сказал Дьяков в эфире спортивного радио «Движение».

13 июля в матче за Суперкубок России петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал обладателем трофея.