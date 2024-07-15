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Аргентина – Колумбия: Лаутаро Мартинес открыл счёт на 112-й минуте матча

Аргентина – Колумбия: Лаутаро Мартинес открыл счёт на 112-й минуте матча
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В эти минуты проходит финал Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Колумбии. Основное время на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) завершилось безголевой ничьей – 0:0. Матч перешёл в дополнительное время.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Доп. время
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

На 112-й минуте счёт в матче с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо открыл нападающий Лаутаро Мартинес.

Трансляция матча Аргентина – Канада на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.

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