Аргентина – Колумбия: Лаутаро Мартинес открыл счёт на 112-й минуте матча

В эти минуты проходит финал Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Колумбии. Основное время на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) завершилось безголевой ничьей – 0:0. Матч перешёл в дополнительное время.

На 112-й минуте счёт в матче с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо открыл нападающий Лаутаро Мартинес.

Напомним, сборная Аргентины является действующим победителем Кубка Америки. Команда выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина победила Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу крайнего нападающего Анхеля Ди Марии.