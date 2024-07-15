Анхель Ди Мария в слезах покинул поле в финале Копы. Это его последний матч за сборную

В эти минуты проходит финал Кубка Америки — 2024, в котором встречаются сборные Аргентины и Колумбии. Основное время на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) завершилось безголевой ничьей – 0:0. Матч перешёл в дополнительное время. На 112-й минуте счёт в матче с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо открыл нападающий Лаутаро Мартинес.

После забитого партнёрами гола вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария был заменён. Вместо него на поле появился защитник Николас Отаменди. При уходе на замену Ди Мария расплакался. Это последний его матч за национальную команду. Футболист ранее объявил о завершении карьеры в сборной.

Ранее поле из-за травмы покинул капитан аргентинцев Лионель Месси. Он провёл последний матч на Кубке Америки в своей карьере.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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