Аргентина в овертайме обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки — 2024

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ).

Основное время матча завершилось без забитых мячей, поэтому победитель игры определялся в дополнительное время. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Таким образом, Аргентина выиграла Кубок Америки второй раз подряд. В 2021 году небесно-голубые обыграли в финале Бразилию со счётом 1:0.

Аргентина выиграла свою группу А с максимальным количеством очков (9). В квартете также были Канада (4 очка), Чили (2 очка) и Перу (1 очко). В плей-офф аргентинцы на своём пути обыграли Эквадор (1:1, 4:2 пен.) и Канаду (2:0).