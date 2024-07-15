Сборная Аргентины прошла Кубок Америки — 2024 без поражений

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) завершился финальный матч Копа Америка — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии. Аргентинцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса в дополнительное время и стали победителями турнира.

По ходу Кубка Америки — 2024 «альбиселесте» не потерпели ни одного поражения. На групповом этапе сборная Аргентины одержала три победы в трёх матчах, обыграв национальные команды Канады (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). В четвертьфинале команда Лионеля Месси победила в серии пенальти Эквадор (1:1, 4:2 пен.), в полуфинале действующие чемпионы мира вновь выиграли 2:0 у Канады.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.