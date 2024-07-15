Лионель Месси выиграл четвёртый трофей со сборной Аргентины

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси этот трофей стал четвёртым с национальной командой. В 2021 году был выигран Кубок Америки, в 2022 году — чемпионат мира в Катаре и Финалиссима. Также отметим, что на счету Месси победа в составе олимпийской сборной своей страны на летней Олимпиаде в 2008 году.

По ходу сегодняшнего матча Месси был заменён в середине второго тайма. Лионель получил травму и не смог продолжить встречу.

Напомним, этот Кубок Америки для Месси последний в карьере.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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