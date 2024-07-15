Аргентина стала самой титулованной сборной Кубка Америки

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Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ).

Таким образом, Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов.

Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

На пути к трофею аргентинцы выиграли группу А с Канадой, Чили и Перу. В плей-офф команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Эквадора (1:1, 4:2 пен.) и Канады (2:0).

Колумбия же выигрывала Кубок Америки единожды в истории сборной. На домашнем турнире в 2001 году в финале колумбийцы обыграли сборную Мексики с минимальным счётом 1:0.

Аргентинские фанаты веселятся в ожидании финала Копы-2024