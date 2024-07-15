ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аргентина стала самой титулованной сборной Кубка Америки

Аргентина стала самой титулованной сборной Кубка Америки
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ).

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

Таким образом, Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов.

Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

На пути к трофею аргентинцы выиграли группу А с Канадой, Чили и Перу. В плей-офф команда Лионеля Скалони оказалась сильнее Эквадора (1:1, 4:2 пен.) и Канады (2:0).

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Колумбия же выигрывала Кубок Америки единожды в истории сборной. На домашнем турнире в 2001 году в финале колумбийцы обыграли сборную Мексики с минимальным счётом 1:0.

турнирная сетка Копы-2024

Аргентинские фанаты веселятся в ожидании финала Копы-2024

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android