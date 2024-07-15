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Три игрока РПЛ стали серебряными призёрами Кубка Америки — 2024

Три игрока РПЛ стали серебряными призёрами Кубка Америки — 2024
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Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

Сборная Колумбии стала серебряным призёром Кубка Америки — 2024. В составе колумбийцев играли три представителя РПЛ: Джон Кордоба и Кевин Кастаньо (оба «Краснодар»), а также Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Напомним, на пути к финалу сборная Колумбии обыграла Уругвай и Панаму. На групповом этапе колумбийцы встречались с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.

Игроки сборной Уругвая подрались с болельщиками Колумбии

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