Три игрока РПЛ стали серебряными призёрами Кубка Америки — 2024

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Сборная Колумбии стала серебряным призёром Кубка Америки — 2024. В составе колумбийцев играли три представителя РПЛ: Джон Кордоба и Кевин Кастаньо (оба «Краснодар»), а также Хорхе Карраскаль («Динамо»).

Напомним, на пути к финалу сборная Колумбии обыграла Уругвай и Панаму. На групповом этапе колумбийцы встречались с Бразилией, Коста-Рикой и Парагваем.

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