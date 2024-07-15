Колумбиец Хамес Родригес признан лучшим игроком Копа Америка — 2024

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) завершился финальный матч Копа Америка — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии. Аргентинцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса в дополнительное время и стали победителями турнира.

33-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес получил приз лучшему игроку Кубка Америки — 2024. В шести матчах турнира футболист записал на свой счёт один забитый мяч и шесть результативных передач.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Всего на счету Хамеса Родригеса за сборную Колумбии 107 матчей, 28 голов и 33 результативных паса.