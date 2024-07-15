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Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола

Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
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Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ).

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

Таким образом, Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола. На счету 37-летнего нападающего 45 трофеев.

Второе место занимает защитник Дани Алвес – 44 титула. Замыкает тройку египетский полузащитник Хоссам Ашур, который всю карьеру выступал за «Аль-Ахли» — 39 трофеев.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

На Копе-2024 Месси сыграл четыре матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

С июля 2023 года Месси выступает за «Интер Майами», куда перешёл из «ПСЖ» в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в € 30 млн.

Турнирная сетка Копы-2024

Аргентинские фанаты веселятся в ожидании финала Копы-2024

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