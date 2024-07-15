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Ди Мария отреагировал на победу в Кубке Америки и завершение карьеры в сборной

Ди Мария отреагировал на победу в Кубке Америки и завершение карьеры в сборной
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Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

После окончания матча один из многолетних лидеров аргентинской сборной Анхель Ди Мария прокомментировал победу команды, а также завершение своей карьеры в национальной сборной. «Я мечтал уйти из сборной вот так, Аргентина – моя любовь и моя страна. Спасибо», — приводит слова Ди Марии журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

После забитого партнёрами гола вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария был заменён. Вместо него на поле появился защитник Николас Отаменди. При уходе на замену Ди Мария расплакался.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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