ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром Кубка Америки — 2024

Лаутаро Мартинес стал лучшим бомбардиром Кубка Америки — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) завершился финальный матч Копа Америка — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии. Аргентинцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса в дополнительное время и стали победителями турнира.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

Этот забитый мяч стал для форварда пятым на Копа Америка — 2024 в шести матчах. Таким образом, Лаутаро Мартинес с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. В активе его ближайшего преследователя нападающего сборной Венесуэлы Соломона Рондона три забитых мяча, по два гола на Копе-2024 забили ещё 13 игроков, включая нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Сетка плей-офф Копа Америка - 2024
Материалы по теме
Лаутаро Мартинес забил свой пятый гол на Копа Америка — 2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android