В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) завершился финальный матч Копа Америка — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии. Аргентинцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса в дополнительное время и стали победителями турнира.

Этот забитый мяч стал для форварда пятым на Копа Америка — 2024 в шести матчах. Таким образом, Лаутаро Мартинес с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. В активе его ближайшего преследователя нападающего сборной Венесуэлы Соломона Рондона три забитых мяча, по два гола на Копе-2024 забили ещё 13 игроков, включая нападающего «Краснодара» и сборной Колумбии Джона Кордобу.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.