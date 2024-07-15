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Сборная Аргентины сыграет со сборной Испании в Финалиссиме

Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и стала победителем Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ).

Таким образом, аргентинцы сыграют со сборной Испании, которая ранее стала обладателем трофея чемпионата Европы – 2024, в турнире Финалиссима – 2024.

Это будет второй розыгрыш турнира в истории. Первым победителем Финалиссимы является сборная Аргентины. В решающем матче «небесно-голубые» разгромили сборную Италии со счётом 3:0. Голами отметились Лаутаро Мартинес, Анхель Ди Мария и Пауло Дибала.

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Кубка Америки. На её счету 16 титулов.

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