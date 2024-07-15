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15 июля главные новости спорта, результат Копы-2024 (Кубок Америки), результаты Евро-2024 (чемпионат Европы)

Аргентина – победитель Копы, Родри – лучший игрок Евро-2024. Главное к утру
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Сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале Кубка Америки – 2024 со счётом 1:0, полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком чемпионата Европы – 2024, нападающий Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Аргентина в овертайме обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки-2024.
  2. Родри признан лучшим игроком Евро-2024.
  3. Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола.
  4. Сборная Испании обыграла Англию и стала победителем Евро-2024.
  5. Игорь Шестёркин ответил на вопрос о продлении контракта с «Рейнджерс».
  6. Появилось фото травмированной ноги Месси. Голеностоп Лионеля сильно опух.
  7. Ламин Ямаль самый молодой победитель Евро в истории.
  8. Король Великобритании обратился к англичанам после поражения от Испании в финале Евро.
  9. Колумбиец Хамес Родригес признан лучшим игроком Копа Америка — 2024.
  10. 3 игрока РПЛ стали серебряными призёрами Кубка Америки-2024.
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