Аргентина – победитель Копы, Родри – лучший игрок Евро-2024. Главное к утру
Сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале Кубка Америки – 2024 со счётом 1:0, полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком чемпионата Европы – 2024, нападающий Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Аргентина в овертайме обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки-2024.
- Родри признан лучшим игроком Евро-2024.
- Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола.
- Сборная Испании обыграла Англию и стала победителем Евро-2024.
- Игорь Шестёркин ответил на вопрос о продлении контракта с «Рейнджерс».
- Появилось фото травмированной ноги Месси. Голеностоп Лионеля сильно опух.
- Ламин Ямаль — самый молодой победитель Евро в истории.
- Король Великобритании обратился к англичанам после поражения от Испании в финале Евро.
- Колумбиец Хамес Родригес признан лучшим игроком Копа Америка — 2024.
- 3 игрока РПЛ стали серебряными призёрами Кубка Америки-2024.
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