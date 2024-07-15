Аргентина – победитель Копы, Родри – лучший игрок Евро-2024. Главное к утру

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Сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале Кубка Америки – 2024 со счётом 1:0, полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком чемпионата Европы – 2024, нападающий Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».