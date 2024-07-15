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Лионель Месси поднял над головой Кубок Америки

Лионель Месси поднял над головой Кубок Америки
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Сегодня, 15 июля, Сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

После окончания матча появилось фото с церемонии награждения. Трофей Копа Америка-2024 поднял над своей головой лидер и капитан сборной аргентины Лионель Месси.

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

Напомним, по ходу сегодняшнего матча Месси получил травму и не смог продолжить игру.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

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