Лионель Месси поднял над головой Кубок Америки

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 15 июля, Сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

После окончания матча появилось фото с церемонии награждения. Трофей Копа Америка-2024 поднял над своей головой лидер и капитан сборной аргентины Лионель Месси.

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Аргентина стала самой титулованной командой в истории Копы. На её счету 16 титулов. Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.

Напомним, по ходу сегодняшнего матча Месси получил травму и не смог продолжить игру.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Лионель Месси сыграл в теннис