Ямаль танцевал с трофеями, Саутгейт утешал Беллингема. Фото победы Испании на Евро

15 июля в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и победила в турнире. Таким образом, Испания в четвёртый раз выиграла Евро.

Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник национальной команды Англии Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

Лучшие кадры с финала Евро-2024 — в фотоподборке «Чемпионата».