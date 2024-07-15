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Лионель Месси ни разу не забивал в финале Кубка Америки

Лионель Месси ни разу не забивал в финале Кубка Америки
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В ночь с 14 на 15 июля мск на поле стадиона «Хард Рок» в Майами (США, штат Флорида) завершился финальный матч Кубка Америки — 2024 между национальными командами Аргентины и Колумбии. Аргентинцы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Лаутаро Мартинеса в дополнительное время и стали победителями турнира.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

37-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменён на 65-й минуте игры при счёте 0:0 после травмы, полученной в игровом стыке в середине поля с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом. Таким образом, Месси вновь не удалось отметиться забитым голом в финале Копа Америка.

Ранее Месси принимал участие в четырёх финалах Кубка Америки (2007, 2015, 2016 и 2021), и не смог забить ни в одном из них (без учёта послематчевой серии пенальти).

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Сетка плей-офф Копа Америка - 2024
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