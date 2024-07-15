Нападающий «Зенита» Сергеев: интрига в новом сезоне РПЛ будет

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев считает, что интрига в новом сезоне Российской Премьер-Лиги будет.

«Я бы не сказал, что интриги не будет в новом сезоне РПЛ. В том году говорили, что её не будет. Но она всё-таки была. И в этом будет. Нам главное не расслабляться и не допускать ошибок, которые были в том сезоне. Будет интересный сезон. Пришли новые ребята, мы усилились хорошо. Игра с «Краснодаром» показала, что они могут», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, действующим победителем Российской Премьер-Лиги является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар».