Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 15 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 15 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 15 июля:

1. Сборная Испании обыграла Англию и стала победителем Евро-2024.

2. Аргентина в овертайме обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки — 2024.

3. Александра Трусова подтвердила выступление на контрольных прокатах сборной России.

4. «Урал» уверенно обыграл «Сочи» в 1-м туре Первой лиги.

5. «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джошуа Зиркзее.

6. Источник назвал два топ-поединка, которые пройдут на UFC 306 в Лас-Вегасе.