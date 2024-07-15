Видео: топ-5 лучших голов Кубка Америки — 2024
В ночь с 14 на 15 июля завершился Кубок Америки — 2024. Окко предлагает ознакомиться с топ-5 лучших голов прошедшего турнира.
Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.
В топ-5 попали следующие голы:
- Винисиус Жуниор (Бразилия) — гол в ворота сборной Парагвая;
- Ричард Риос (Колумбия) — гол в ворота сборной Панамы;
- Рафинья (Бразилия) — гол в ворота сборной Колумбии;
- Кристиан Пулишич (США) — гол в ворота сборной Боливии;
- Соломон Рондон (Венесуэла) — гол в ворота сборной Канады.
Напомним, Кубок Америки проходил с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд были поделены на четыре группы. В финальном матче встречались сборные Аргентины и Колумбии. Победу с минимальным счётом одержали действующие чемпионы мира. Единственный гол в финале забил форвард Лаутаро Мартинес.
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