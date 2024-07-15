Видео: топ-5 лучших голов Кубка Америки — 2024

В ночь с 14 на 15 июля завершился Кубок Америки — 2024. Окко предлагает ознакомиться с топ-5 лучших голов прошедшего турнира.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В топ-5 попали следующие голы:

Винисиус Жуниор (Бразилия) — гол в ворота сборной Парагвая;

Ричард Риос (Колумбия) — гол в ворота сборной Панамы;

Рафинья (Бразилия) — гол в ворота сборной Колумбии;

Кристиан Пулишич (США) — гол в ворота сборной Боливии;

Соломон Рондон (Венесуэла) — гол в ворота сборной Канады.

Напомним, Кубок Америки проходил с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд были поделены на четыре группы. В финальном матче встречались сборные Аргентины и Колумбии. Победу с минимальным счётом одержали действующие чемпионы мира. Единственный гол в финале забил форвард Лаутаро Мартинес.