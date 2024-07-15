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Видеообзор победы сборной Аргентины над Колумбией в финале Копы-2024

Видеообзор победы сборной Аргентины над Колумбией в финале Копы-2024
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Сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ).

Основное время матча завершилось без забитых мячей, поэтому победитель игры определялся в дополнительное время. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.

Турнирная сетка Копы-2024

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Таким образом, Аргентина выиграла Кубок Америки второй раз подряд. В 2021 году «небесно-голубые» обыграли в финале Бразилию со счётом 1:0. Аргентина выиграла свою группу А с максимальным количеством очков (9). В квартете также были Канада (4 очка), Чили (2 очка) и Перу (1 очко). В плей-офф аргентинцы на своём пути обыграли Эквадор (1:1, 4:2 пен.) и Канаду (2:0).

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    
Комментарии
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