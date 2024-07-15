«Посмотрели на Аргентину без Месси». Стогниенко — о финале Копы-2024

Шеф спортивной редакции Okko и комментатор Владимир Стогниенко высказался о финальном матче Кубка Америки — 2024, в котором Аргентина играла со сборной Колумбии. Встреча завершилась минимальной победой аргентинцев, а единственный гол в матче забил нападающий Лаутаро Мартинес.

«Посмотрели на сборную Аргентины без Лео Месси – капитан травмировался и во втором тайме поле покинул.

У Аргентины очень большой запас по уверенности и мастерству – в первом тайме колумбийцы благодаря запредельным скоростям уровень выдерживали, но потом начали уставать. Защитники стали ошибаться, так что победа аргентинцев, скорее, закономерна. Мало в мире сборных, которые могут выпускать на замену нападающих уровня Лаутаро Мартинеса», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.