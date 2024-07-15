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«Посмотрели на Аргентину без Месси». Стогниенко — о финале Копы-2024

«Посмотрели на Аргентину без Месси». Стогниенко — о финале Копы-2024
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Шеф спортивной редакции Okko и комментатор Владимир Стогниенко высказался о финальном матче Кубка Америки — 2024, в котором Аргентина играла со сборной Колумбии. Встреча завершилась минимальной победой аргентинцев, а единственный гол в матче забил нападающий Лаутаро Мартинес.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

«Посмотрели на сборную Аргентины без Лео Месси – капитан травмировался и во втором тайме поле покинул.

У Аргентины очень большой запас по уверенности и мастерству – в первом тайме колумбийцы благодаря запредельным скоростям уровень выдерживали, но потом начали уставать. Защитники стали ошибаться, так что победа аргентинцев, скорее, закономерна. Мало в мире сборных, которые могут выпускать на замену нападающих уровня Лаутаро Мартинеса», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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