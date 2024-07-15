Владимир Стогниенко назвал лучшего игрока и лучшего тренера Копы-2024

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Шеф спортивной редакции Okko и комментатор Владимир Стогниенко назвал лучшего футболиста и лучшего тренера Кубка Америки — 2024 по своему мнению.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

«На мой взгляд, лучший игрок турнира – Эмилиано Мартинес, а лучший тренер – Нестор Лоренсо, сумевший со своей Колумбией обойти и Бразилию, и Уругвай», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, приз лучшему игроку Кубка Америки — 2024 получил 33-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес. В шести матчах турнира футболист записал на свой счёт один забитый мяч и шесть результативных передач.

Всего на счету Хамеса Родригеса за сборную Колумбии 107 матчей, 28 голов и 33 результативных паса.