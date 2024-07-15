«Краснодар» поздравил Кордобу и Кастаньо с завоеванием серебряных медалей Копы-2024

Футбольный клуб «Краснодар» поздравил игроков команды Мурада Мусаева Джона Кордобу и Кевина Кастаньо с завоеванием серебряных медалей Копы-2024.

«Поздравляем Джона и Кевина с завоеванием медалей главного турнира американского континента и после заслуженного отпуска ждём ребят домой!», — гласит сообщение пресс-службы «Краснодара», опубликованное в телеграм-канале.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, сегодня, 15 июля, сборная Аргентины обыграла сборную Колумбии в финале и выиграла Кубок Америки – 2024. Встреча на стадионе «Хард Рок» в Майами завершилась со счётом 1:0 (ДВ). Основное время матча завершилось без забитых мячей, поэтому победитель игры определялся в дополнительное время. Решающий гол на 112-й минуте забил нападающий Лаутаро Мартинес с передачи полузащитника Джовани Ло Чельсо.