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Видео: топ-5 лучших сейвов Кубка Америки — 2024

Видео: топ-5 лучших сейвов Кубка Америки — 2024
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В ночь с 14 на 15 июля завершился Кубок Америки — 2024. Окко предлагает ознакомиться с топ-5 лучших сейвов прошедшего турнира.

Трансляция матча Аргентина – Колумбия на территории РФ доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

В топ-5 попали следующие спасения голкиперов:

  • Серхио Рочет (Уругвай) — в матче со сборной Колумбии;
  • Педро Гальесе (Перу) — в матче со сборной Аргентины;
  • Рафаэль Ромо (Венесуэла) — в матче со сборной Мексики;
  • Камило Варгас (Колумбия) — в матче со сборной Аргентины;
  • Патрик Секейра (Коста-Рика) — в матче со сборной Парагвая.

Напомним, Кубок Америки проходил с 21 июня по 15 июля. По регламенту турнира 16 национальных команд были поделены на четыре группы. В финальном матче встречались сборные Аргентины и Колумбии. Победу с минимальным счётом одержали действующие чемпионы мира. Единственный гол в финале забил форвард Лаутаро Мартинес.

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