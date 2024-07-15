Хлестов: в «Спартаке» я бы сам мог играть на уровне Джикии, его время истекло

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, высказался об уходе экс-капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Джикия не потеря для «Спартака». Его время тоже истекло, его позиционная игра такая, что я сам мог бы играть на таком уровне. Для РПЛ Георгий хороший игрок, но не для «Спартака». Нужна энергия, вспомнить Никифорова, который таранил всё, что мог. Джикия только раздаёт передачи, которые любой может. Как Илья Муромец: «Беги, я тебе отдам». Так до 80 играть можно. Энергия нужна практически всем в «Спартаке», как-то они без эмоцией играют. У троих они есть, у четверых — нет, но это уже не команда. Нет физики», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».