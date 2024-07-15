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Король Великобритании написал письмо тренеру сборной Англии после поражения в финале Евро

Король Великобритании написал письмо тренеру сборной Англии после поражения в финале Евро
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Король Великобритании Карл III написал письмо со словами поддержки главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту после поражения национальной команды в финальном матче чемпионата Европы — 2024 с Испанией (1:2).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Мистер Гарет Саутгейт, хотя сегодня вечером победа, возможно, ускользнула от вас, тем не менее мы с женой и всей семьёй призываем вас и вашу группу поддержки высоко держать голову.

Все, кто принимал участие в спортивных мероприятиях любого уровня, знают, какое отчаяние может вызывать такой результат, когда приз был так близок, и присоединятся к моим искренним соболезнованиям, даже когда мы поздравляем Испанию. Но, пожалуйста, знайте, что ваш успех в выходе в финал чемпионата Европы — это действительно большое достижение, которое несёт в себе гордость нации, которая будет продолжать реветь за «трёх львов» сегодня — и во многих триумфах, которые, я не сомневаюсь, ждут нас впереди», — приводит слова Карла III пресс-служба королевской семьи в соцсети Х (ранее Twitter).

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