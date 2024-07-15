Роман Березовский назвал голкипера сборной Испании Симона лучшим вратарём Евро

Бывший футболист «Динамо» и национальной команды Армении Роман Березовский, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, назвал голкипера сборной Испании Уная Симона лучшим вратарём чемпионата Европы — 2024.

«Многие вратари на этом Евро стали открытием. Безусловно, это вратарь сборной Испании — меньше всех пропустили, при этом дойдя до финала. Было много хороших вратарей. Отмечу вратаря сборной Словакии. Что творил Облак в матче с португальцами: вытащил пенальти от Роналду, а также спасал по ходу игры. Но вратарь не может решить всё — нужно, чтобы это было вкупе с командой. Лучшим вратарём Евро назову Симона из сборной Испании», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».