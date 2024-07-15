ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Березовский назвал голкипера сборной Испании Симона лучшим вратарём Евро

Роман Березовский назвал голкипера сборной Испании Симона лучшим вратарём Евро
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» и национальной команды Армении Роман Березовский, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, назвал голкипера сборной Испании Уная Симона лучшим вратарём чемпионата Европы — 2024.

«Многие вратари на этом Евро стали открытием. Безусловно, это вратарь сборной Испании — меньше всех пропустили, при этом дойдя до финала. Было много хороших вратарей. Отмечу вратаря сборной Словакии. Что творил Облак в матче с португальцами: вытащил пенальти от Роналду, а также спасал по ходу игры. Но вратарь не может решить всё — нужно, чтобы это было вкупе с командой. Лучшим вратарём Евро назову Симона из сборной Испании», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android