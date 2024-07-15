Роман Березовский назвал голкипера сборной Испании Симона лучшим вратарём Евро
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Бывший футболист «Динамо» и национальной команды Армении Роман Березовский, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, назвал голкипера сборной Испании Уная Симона лучшим вратарём чемпионата Европы — 2024.
«Многие вратари на этом Евро стали открытием. Безусловно, это вратарь сборной Испании — меньше всех пропустили, при этом дойдя до финала. Было много хороших вратарей. Отмечу вратаря сборной Словакии. Что творил Облак в матче с португальцами: вытащил пенальти от Роналду, а также спасал по ходу игры. Но вратарь не может решить всё — нужно, чтобы это было вкупе с командой. Лучшим вратарём Евро назову Симона из сборной Испании», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47' 1:1 Палмер – 73' 2:1 Оярсабаль – 86'
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