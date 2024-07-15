Канделаки: Грузия — главная сенсация, главное открытие Евро-2024

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки подвела итоги чемпионата Европы -2024 и назвала сборную Грузии главным открытием завершившегося турнира.

«Испания — чемпион Евро‑2024! Вот и всё, друзья, «Красная фурия» закончила чемпионат без единого поражения. Хорватия, Италия, Албания, Грузия, Германия, Франция, и, наконец, Англия. Ямаль однозначно лучший игрок вечера и будущая суперзвезда. Искренне жаль Кейна. Что уже сейчас можно сказать о Евро‑2024? Конечно же, то, что громкие имена и цены на трансфер игроков не спасают команды от провалов. Футбольные фанаты не прощают слабость, вот и сборные Италии, Бельгии, Хорватии, Германии их ожиданий, мягко говоря, не оправдали. Но главное открытие, удивление, шок, восторг и сенсация — сборная Грузии. Команда, сперва зачисленная в ряды андердогов, стала главным событием чемпионата. Кварацхелия, Микаутадзе, Мамардашвили прочно вошли в историю футбола не только грузинского, но и мирового. Невероятный Евро, испанцы — красавцы. Абсолютно заслуженно», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Напомним, накануне, 14 июля, состоялся финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз. Таким образом, сборная Испании стала победителем чемпионата Европы. Отметим, что сборная Грузии вышла в 1/8 финала Евро-2024, где уступила испанцам.