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Болельщикам не удастся встретить сборную Англии в аэропорту по возвращении с Евро-2024

Болельщикам не удастся встретить сборную Англии в аэропорту по возвращении с Евро-2024
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Болельщики сборной Англии не смогут встретить футболистов национальной команды в аэропорту по прибытии из Германии после поражения в финале чемпионата Европы — 2024. В финале турнира англичане уступили сборной Испании со счётом 1:2.

«Игроки и персонал сборной Англии отправятся в обратный путь чартерным рейсом и покинут аэропорт через частный терминал, поэтому у публики не будет возможности поприветствовать их по прибытии», — говорится в заявлении пресс-службы сборной в соцсети Х (ранее Twitter).

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    
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