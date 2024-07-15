Болельщикам не удастся встретить сборную Англии в аэропорту по возвращении с Евро-2024

Болельщики сборной Англии не смогут встретить футболистов национальной команды в аэропорту по прибытии из Германии после поражения в финале чемпионата Европы — 2024. В финале турнира англичане уступили сборной Испании со счётом 1:2.

«Игроки и персонал сборной Англии отправятся в обратный путь чартерным рейсом и покинут аэропорт через частный терминал, поэтому у публики не будет возможности поприветствовать их по прибытии», — говорится в заявлении пресс-службы сборной в соцсети Х (ранее Twitter).

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.