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Роман Березовский — о Сафонове: даже побыть в «ПСЖ» пойдёт Матвею на пользу

Роман Березовский — о Сафонове: даже побыть в «ПСЖ» пойдёт Матвею на пользу
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Бывший вратарь «Динамо» и национальной команды Армении Роман Березовский, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Переход Сафонова в «ПСЖ» произошёл неожиданно для всех. Сафонов на протяжении последних лет подтверждал свой высокий уровень, поэтому этот переход должен нас обрадовать как болельщиков из России. Только радует. Если ещё дадут шанс в конкуренции, будет супер.

В любом случае даже побыть определённый отрезок времени среди таких игроков, каждый день тренируясь с ними, это пойдёт на пользу. Также здесь адаптация, расширение кругозора, новый язык. Можно найти много плюсов. Для будущего это будет плюсом, даже если он не будет играть сразу», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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