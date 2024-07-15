«Челси» представил новую домашнюю форму на сезон-2024/2025

Английский футбольный клуб «Челси» на своём официальном сайте представил новую домашнюю форму от американского спортивного бренда Nike, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Челси»

Фото: ФК «Челси»

Отметим, что в СМИ сообщалось, что данный комплект формы подвергся критике со стороны болельщиков клуба.

Напомним, лондонский «Челси» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на шестом месте, которое даёт команде право выступить в Лиге конференций УЕФА в сезоне-2024/2025. «Синие» набрали 63 очка за 38 матчей. В минувшем розыгрыше Кубка Англии лондонцы дошли до стадии 1/2 финала, где с минимальным счётом уступили «Манчестер Сити». В Кубке английской лиги «аристократы» уступили «Ливерпулю» в финале турнира со счётом 0:1. В еврокубках в сезоне-2023/2024 команда участия не принимала.