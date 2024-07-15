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Пресс-служба сборной Англии выступила с обращением к болельщикам после Евро-2024

Пресс-служба сборной Англии выступила с обращением к болельщикам после Евро-2024
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Пресс-служба сборной Англии обратилась к болельщикам после окончания чемпионата Европы — 2024. Напомним, в финале турнира англичане уступили сборной Испании со счётом 1:2.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Мы благодарим вас, наших потрясающих болельщиков, за всю вашу поддержку на протяжении всего турнира», — говорится в заявлении пресс-службы сборной в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что болельщики не смогут встретить футболистов национальной команды в аэропорту по прибытии из Германии после поражения в финале, так как игроки покинут здание аэропорта через частный терминал.

Сборная Англии стала первой командой в истории, которая проиграла два финала Евро подряд. В свою очередь, сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех европейских национальных команд.

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